На Херсонщине партизаны АТЕШ взорвали два грузовика с оккупантами: фото

В результате подрыва шесть военных ВС РФ были уничтожены, два перевозимых грузовика – повреждены

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о ликвидации шести оккупантов и повреждении двух грузовиков вооруженных сил РФ в Херсонской области.

Об этом говорится на канале "АТЭШ" в Telegram.

Украинские партизаны заявили, что 14 июля провели успешную операцию в селе Большие Копанины на временно оккупированной территории Херсонской области.

"14.07.23 в 12:00 агент движения "АТЕШ" устроил подрыв на стоянке грузовых авто оккупантов в селе Большие Копани Херсонской области. Стоянка находилась напротив неработающей АЗС "Укрнафта" на улице Ленина, 34. В результате подрыва 6 военных ВС РФ были уничтожены, 2 перевозимых грузовика – повреждены", — говорится в сообщении.

"АТЕШ" – военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения.

Ранее движение "АТЕШ" сообщило, что россияне пытаются спасти Крымский мост от ракет Storm Shadow, поэтому устанавливают на нем примитивные угловые отражатели.

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