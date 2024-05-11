На Херсонщине ребенок подорвался на мине оккупантов – что известно

Мальчик наткнулся на мину российских захватчиков.
В Херсонской области, в селе Музыковка, 11 мая на российской мине подорвался ребенок – 11-летний мальчик.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Ребенок был госпитализирован с осколочными ранениями ног, грудной клетки и живота.
"В настоящее время он – в операционной. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести", - добавил Прокудин.
Напомним, в Украине по состоянию на 1 апреля 2024 года от действия взрывоопасных предметов уже погибли 295 людей – в каких областях наиболее опасно.
Читайте также ведущие новости дня:
- Россия пошла в наступление на Харьковщине: Жданов рассказал о ситуации на фронте – есть ли угроза для Днепра, Кривого Рога и Запорожья
- Мобилизация в Украине: "цветные списки", очереди с 5 утра и прохождение ВВК — как мужчины обновляют данные в ТЦК
- Воюй или плати: в Раде придумали два варианта экономического бронирования от мобилизации (видео)