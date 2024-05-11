На Херсонщине ребенок подорвался на мине оккупантов – что известно

В Херсонской области, в селе Музыковка, 11 мая на российской мине подорвался ребенок – 11-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Ребенок был госпитализирован с осколочными ранениями ног, грудной клетки и живота.

"В настоящее время он – в операционной. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести", - добавил Прокудин.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 апреля 2024 года от действия взрывоопасных предметов уже погибли 295 людей – в каких областях наиболее опасно.

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