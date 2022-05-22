На Херсонщине россияне заменяли мосты и дороги, по которым люди бежали от оккупации

На Херсонщине россияне заменяли мосты и дороги, по которым люди бежали от оккупации

Из Херсонской области, которую временно захватили российские оккупанты, людям все сложнее выбраться.

Оккупанты заминировали мосты и дороги, которыми жители Херсона пытаются выехать на свободную от россиян территорию.

Об этом идет речь в сообщении Херсонской областной военной администрации.

Отмечается, что за минувшие сутки, 21 мая, взрывы и обстрелы были слышны во всех районах Херсона. А в населенных пунктах Высокопольской, Станиславской, Калиновской, Нововоронцовской, Великоалександровской территориальных громад, граничащих с соседними областями и находящихся на линии фронта, отсутствует вода, свет и газ.

"Стабильно сложная ситуация на территории всей области, за прошедшие сутки — взрывы и обстрелы во всех районах. Подтверждается информация от жителей тергромад о минировании мостов и дорог, которым жители Херсонщины пытаются выехать на подконтрольную территорию", — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт объяснил, как сделать контрнаступление в Херсонской области победным.

Напомним, МИД сделал заявление по поводу "референдумов" на юге Украины.

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