На Херсонщине Силы обороны уничтожили "Панцирь-С1" стоимостью $15 млн – мощное видео

Военные ВСУ продолжают "минусовать" технику врага.
Украинские военные уничтожили в Херсонской области зенитный ракетно-пушечный комплекс оккупантов "Панцирь-С1". Стоимость такой установки составляет около $15 млн.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
"Оккупанты на Херсонщине остались без защитного панциря... ЗРПК "Панцирь-С1" наши воины бескомпромиссно "минуснули"! Более слабая защита врагов – более мощное давление наших воинов", — говорится в сообщении.
Напомним, в ВСУ озвучили новую тактику россиян вблизи Авдеевки.
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