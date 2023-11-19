На Херсонщине Силы обороны уничтожили "Панцирь-С1" стоимостью $15 млн – мощное видео

Украинские военные уничтожили в Херсонской области зенитный ракетно-пушечный комплекс оккупантов "Панцирь-С1". Стоимость такой установки составляет около $15 млн.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Оккупанты на Херсонщине остались без защитного панциря... ЗРПК "Панцирь-С1" наши воины бескомпромиссно "минуснули"! Более слабая защита врагов – более мощное давление наших воинов", — говорится в сообщении.

Напомним, в ВСУ озвучили новую тактику россиян вблизи Авдеевки.

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