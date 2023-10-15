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На Херсонщине взорвался вражеский склад БК: "Атеш" сообщает о многих раненых и убитых оккупантах

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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На Херсонщине взорвался вражеский склад БК: "Атеш" сообщает о многих раненых и убитых оккупантах

Детонация БК в Херсонской области / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Взрыв раздался 10 октября на полевом складе 61 отдельной бригады морской пехоты РФ.

Недалеко от оккупированной Ивановки Херсонской области сдетонировал склад боеприпасов 61 отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".

"10 октября на полевом складе 61 отдельной бригады морской пехоты в 3 км от н.п. ИВАНОВКА (Херсонская обл.) произошла детонация складу боеприпасов. Детонация долго не прекращалась", — говорится в сообщении.

По данным партизан, в результате атаки по складу БК – десятки раненых и убитых оккупанты.

АТЕШ продолжает вести наблюдение за войсками России и местами их дислокации. Ничего не останется незамеченным", — отмечает партизанское движение.

Напомним, 15 октября в Херсоне раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
1469
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