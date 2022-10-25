На Херсонщине украинская артиллерия уничтожила до 30 оккупантов: еще 100 находятся под завалами

Украинские защитники на юге умело уничтожают личный состав, технику и боеприпасы противника.
В селе Каиры Каховского района Херсонской области украинская артиллерия уничтожила до 30 оккупантов. Еще более ста вражеских военнослужащих остались под завалами.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 25 октября.
В расположенной рядом Горностаевке после детонации состава боеприпасов наблюдалось движение большого количества машин скорой помощи. Потери тщательно скрываются врагом.
Наши ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.
Авиаудары по позициям врага
Авиация Сил обороны в течение этих суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пункта, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотник.
Контрнаступление на юге: что нового
Военнослужащие ВСУ деоккупировали уже более 90 населённых пунктов в Херсонской области. Сегодня, 25 октября, Силы обороны уничтожили на юге 13 целей оккупантов. Речь идет о складах, технике и блиндажах.
В перехваченном украинским разведыванием разговоре оккупант рассказал сестре, что их подразделение на Херсонском направлении готовится сдавать позиции перед наступлением ВСУ.