На Херсонщине украинская артиллерия уничтожила до 30 оккупантов: еще 100 находятся под завалами

Украинские защитники на юге умело уничтожают личный состав, технику и боеприпасы противника.

В селе Каиры Каховского района Херсонской области украинская артиллерия уничтожила до 30 оккупантов. Еще более ста вражеских военнослужащих остались под завалами.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 25 октября.

В расположенной рядом Горностаевке после детонации состава боеприпасов наблюдалось движение большого количества машин скорой помощи. Потери тщательно скрываются врагом.

Фото: Deepstatemap

Наши ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

Авиаудары по позициям врага

Авиация Сил обороны в течение этих суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пункта, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотник.

Контрнаступление на юге: что нового

Военнослужащие ВСУ деоккупировали уже более 90 населённых пунктов в Херсонской области. Сегодня, 25 октября, Силы обороны уничтожили на юге 13 целей оккупантов. Речь идет о складах, технике и блиндажах.

В перехваченном украинским разведыванием разговоре оккупант рассказал сестре, что их подразделение на Херсонском направлении готовится сдавать позиции перед наступлением ВСУ.