На Херсонщине ВСУ поразили пункт базирования окупантов: те в ответ усилили террор местных — Генштаб

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Россияне не оставляют попыток выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 14 марта.

Преступные удары РФ

В течение суток россияне нанесли 30 авиационных и 8 ракетных ударов, один из которых – по Краматорску. Повреждено трехэтажное жилое здание, есть погибшие и раненные среди местного населения.

Еще один ракетный удар оккупанты нанесли по городу Затока Одесской области. Обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв и утрат среди местного населения нет.

Также оккупанты произвели более 33 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Генштаб напоминает, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Угроза с севера

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Россияне продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. А на территории Белгородской области захватчики держат группировку войск для проведения демонстративных действий, чтобы не допустить переброски наших подразделений на другие направления.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Архиповка, Михальчина Слобода, Колос и Елине Черниговской области, Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариковое, Волфино, Грабовское и Порозок на Сумщине, а также Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное, Бологовка, Красное Первое, Двуречная и Западное Харьковской области.

Ситуация в отдельных направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях, в течение продолжающихся суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты вдоль линии боевого столкновения, а именно:

Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка и Золотаровка Луганской области. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

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На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Василовка. Под вражеские обстрелы попали, в частности, Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Маринка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Под обстрелы попали районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Заречное, Железнодорожное, Каменское, Марьевка и Новоселка Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Берегово Херсонской области и Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника.

Что в оккупации

За прошедшие сутки в населенном пункте Абрикосовка (оккупированная часть Херсонщины) россияне при поддержке местных коллаборантов осуществляли так называемые "фильтрационные мероприятия" в отношении местного населения.

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Причиной обысков частных домов, досмотра средств мобильной связи, личных ноутбуков и компьютеров стало попадание Силами обороны Украины в место базирования одного из подразделений армии РФ. В результате полностью уничтожены 4 единицы бронированной техники (БМП/САУ) и по меньшей мере 15 оккупантов. Число раненых проверяется и уточняется.

На территории прибрежных турбаз и пансионатов города Ялта Донецкой области, за последние несколько суток, было размещено дополнительно около 1 тыс. военнослужащих врага. Из-за этого полностью перекрыты ближайшие улицы и вся пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и вдвое увеличено количество пеших патрулей.

Замечено оборудование инженерных заграждений и окопов и блиндажей на территории баз отдыха в непосредственной близости к местам базирования оккупантов. Также увеличено количество обучающих стрельб из разных видов вооружения в направлении моря.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что оборона Бахмута является ключевой для устойчивости всего фронта.

Также сегодня президент Владимир Зеленский собрал заседание Ставки, где обсудили ситуацию в Бахмуте.

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