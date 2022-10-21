На Херсонщину прибыло две тысячи мобилизованных россиян: сводка Генштаба ВСУ 21 октября

Полномасштабная война в Украине длится 240 день.

В Херсонскую область к российским оккупантам прибыло подкрепление в размере двух тысяч мобилизованных. Тем временем Вооруженные силы Украины отразили атаки врага в районах пяти населенных пунктов.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 21 октября.

Так, российская армия пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивая усилия, чтобы сдержать действия Сил обороны на отдельных направлениях. Враг также не оставляет попытки наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки, 20 октября, подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области.

Также читайте Взрывы на мосту в Херсоне и неожиданное появление ядерной субмарины США: главные новости ночи 21 октября

РФ обстреливает позиции Вооруженных сил Украины вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

За прошедшие сутки российская армия нанесла 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершила более 30 обстрелов с РСЗО.

Вражеские удары получили районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Николаев; Новая Каменка и Малая Сейдеминуха Херсонской области и Гатище на Харьковщине.

Для своих преступлений оккупанты использовали крылатые и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, запустили более 20 беспилотников иранского производства "Shahed-136".

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица, Красное и Домашнее;

– из танков, минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица, Красное и Домашнее; на Купянском и Лиманском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Заречное, Новое, Первомайское Стельмаховка, Терны и Ямполевка;

– из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Заречное, Новое, Первомайское Стельмаховка, Терны и Ямполевка; на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Спорное, Иванград и Яковлевка;

– из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Спорное, Иванград и Яковлевка; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Семеновка.

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Семеновка. На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы в районах Времовки, Угледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданиловки и Степной.

противник совершал обстрелы в районах Времовки, Угледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданиловки и Степной. На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы до 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки оккупанты совершили более 20 вылетов БпЛА разных типов.

Известно, что на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных. Вместе с тем, оккупационные власти издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых "банковских учреждений", подготовлены эвакуационные списки ввезенных российских медработников и учителей. Объекты гуманитарной сферы в Херсоне прекращают работу.

В больницу в Мелитополе Запорожской области прибыло одновременно более 30 раненых после огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники и 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, средство ПВО, городов и понтонную переправу противника.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ считают, что российские оккупанты могут забрать с правого берега Херсонщины опытных военных, а оставить мобилизованных. Такое мнение высказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Ожесточенные бои за Бахмут; отсутствие воды; ситуация в Донецкой области 20 октября - Павел Кириленко

Читайте также: