На Херсонщину прибыло российское подразделение из темнокожих наемников с новой техникой — "Атеш"

Во временно оккупированные Олешки, что на Херсонщине,прибыли темнокожие российские наемники.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Так, по данным партизан, отряд прибыл в город 22 февраля. Они расквартировались в местном Доме культуры. Координаты: 46.626649,32.722924.

К временно оккупированным Олешкам на Херсонщине прибыли темнокожие русские наемники. Координаты / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

"Сообщается, что это элитное подразделение с дорогим обмундированием и новой техникой. Среди их вооружения замечена тяжелая бронированная техника и грузовики с отметками в виде иероглифов. Рашисты активно привлекают наемников со всего мира: Африка, Средняя/Дальняя Азия и даже Южная Америка. Видимо имеются проблемы с мотивацией в россиян воевать за "русский мир" в Украине", — говорится в сообщении.

Как добавили в "Атеш", особенно цинично на этом фоне звучат обвинения представителей Москвы против украинского Международного легиона.

Напомним, по данным партизан, после "мясных штурмов" Авдеевки госпиталь в Севастополе забит ранеными, а тела везут КамАЗами.

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