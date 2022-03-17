На Херсонщину российские оккупанты привезли "полицию" с Кубани и аннексированного Крыма

По данным Генштаба, оперативные группы ФСБ осуществляют карательные функции.

Кроме подразделений российских вооруженных сил, в Херсонской области зафиксировано нахождение сотрудников полиции Краснодарского края и временно оккупированного россиянами Крыма.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 четверга, 17 марта.

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"Оперативные группы ФСБ осуществляют карательные функции. Врагом проводится агитация по привлечению местного населения в так называемую "полицию", говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Херсоне оккупанты сняли украинский флаг со здания городской администрации и объявили о создании "Комитета спасения за мир и порядок". В состав организации входят пророссийские политики и коллаборанты.

В Херсонской области жители с голыми руками выходят против вооруженных российских оккупантов

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