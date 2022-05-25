Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Херсонском направлении оккупанты пытаются расширить свое присутствие — Арестович

Дата публикации
Просмотры
1514
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Херсонском направлении оккупанты пытаются расширить свое присутствие — Арестович

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

На Херсонском направлении оккупанты пытаются расширить свое присутствие.

На правом берегу Днепра заметно пополнение живой силы врага.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Из больших перемен – прискакали на правый берег Днепра в районе Херсонской области. Пополнение врага где-то на 2,5 тысячи человек. По-видимому, у них есть задача выйти на границы области. Командование пытается выполнять, двигаться вперед", – рассказал Алексей Арестович.

Напомним, что на Северском направлении противник продолжает прикрытие участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях.

Читайте также:

Проходимцы и мошенники: Гладких жестко высказался об изменниках Украины

Проходимцы и мошенники: Гладких жестко высказался об изменниках Украины
Следующая публикация