На Херсонском направлении оккупанты пытаются расширить свое присутствие — Арестович

На Херсонском направлении оккупанты пытаются расширить свое присутствие.
На правом берегу Днепра заметно пополнение живой силы врага.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Из больших перемен – прискакали на правый берег Днепра в районе Херсонской области. Пополнение врага где-то на 2,5 тысячи человек. По-видимому, у них есть задача выйти на границы области. Командование пытается выполнять, двигаться вперед", – рассказал Алексей Арестович.
Напомним, что на Северском направлении противник продолжает прикрытие участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях.
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