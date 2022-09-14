Оккупанты вертолетами доставляют боеприпасы: Арестович рассказал о наиболее опасном способе снабжения

Российские войска употребляют самый дорогой и опасный способ снабжения – вертолетами.

Об этом в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Российские войска начали снабжение вертолетами. Военные люди понимают, что это значит, а для гражданских разъясню: это самый дорогой и опасный способ снабжения. Это значит, что с переправами испытывают большие проблемы", — отметил Аретович.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку россиян по гидротехническим сооружениям в Крымском Роге, за которой стояли намерения врага затопить город.

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