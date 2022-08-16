На Херсонском направлении украинские артиллеристы используют технику, изъятую у оккупантов

Украинские бойцы, воюющие в направлении Херсона, используют технику, изъятую у оккупантов.

Об этом 16 августа говорится в сюжете ТСН.

Ребята рассказывают главный секрет своей техники – у них есть разные пушки, но сегодня взяли доставшуюся на гостинец от оккупантов.

"Нас предупреждают: если начнут стрелять по нам, то спасаться нужно в оросительных каналах — они здесь повсюду — раньше спасали от засухи югу", — рассказывает корреспондентка.

По ее словам, это особенность войны на юге – оросительные каналы стали инженерными заграждениями. Сначала они выступили как проттанковые рвы, которые не пропустили вражеские танки в Николаев. Теперь они используются как укрытие, правда и нашими бойцами и нашими врагами

Артиллеристы объясняют, что все время меняют позиции, иногда вспомнить, где уже были наши можно разве что по гильзам.

Напомним, Генштаб предупредил об угрозе ракетных и авиационных ударов с территории Белоруссии.

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