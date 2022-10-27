На Херсонском направлении ВСУ сбили вертолет и штурмовик россиян

На Херсонском направлении ВСУ утром 27 октября сбили вражеские вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Так, 27 октября, около 08.00, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Юг" сбит российский ударный вертолет Ка-52.

Около 08.40 подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" Воздушных Сил сбит российский штурмовик Су-25.

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Напомним, в Генштабе сообщили, что потери оккупантов в живой силе по состоянию на 27 октября уже перевалили за 69 тысяч. С 24 февраля по 27 октября украинские военные также уже сбили 271 вражеский самолет и 249 вертолетов.

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