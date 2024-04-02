На Хмельнитчине обезврежено полтонны взрывчатки с российского "Искандера": фото, видео

Вражеский снаряд силы ПВО сбили в Шепетовском районе во время очередной атаки РФ, опасная часть ракеты не сдетонировала, а упала вблизи одного из сел.

Не Хмельнитчине взрывотехники обезвредили почти полтонны не сдетонировавшей взрывчатки — она была в ракете "Искандер М", выпущенной оккупантами.

Об этом сообщает Полиция Хмельницкой области в Facebook.

Вражеский снаряд силы ПВО сбили в Шепетовском районе во время очередной атаки страны-агрессора. К счастью, опасная часть ракеты не сдетонировала, а упала возле одного из сел Полонской территориальной громады. Однако, само ее наличие представляло опасность для местных жителей.

Взрывчатка обезврежена прямо на месте падения / Фото: Национальная полиция Хмельницкой области

Благодаря профессиональным действиям взрывотехников и полиции полтонны взрывчатки были обезврежены прямо на месте падения.

Место, где взрывотехники обезвредили взрывчатку / Фото: Национальная полиция Хмельницкой области

Отмечается, что всего с начала полномасштабного российского вторжения специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Хмельницкой области уже совершили более 250 выездов с целью нейтрализации остатков ракет и беспилотников, которыми враг атакует территорию Хмельнитчины.

Взрывотехники полиции Хмельнитчины обезвредили почти пол тонны взрывчатки с вражеской ракеты «Искандер М», которая не сдетонировала С начала полномасштабного вторжения специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Хмельницкой области совершили уже более 250 выездов с целью обезвреживания остатков ракет и беспилотников, которыми вооружились ракетами и беспилотниками. #полицияХмельницкого #взрывотехники #взрывчатка #полиция_на_войне На днях полицейские взрывотехники обезвредили боевую часть ракеты «Искандер М», которая содержит почти пол тонны взрывчатого вещества. Вражеский снаряд в Шепетовском районе сбили силы ПВО во время противостояния очередной атаке страны-агрессора. Ее опасная часть не сдетонировала и упала недалеко от одного из сел Полонской тергромады, что представляло значительную опасность для местных жителей. В результате профессиональных действий сотрудников полиции взрывчатка была обезврежена прямо на месте падения. Взрывотехники ГУНП в Хмельницкой области постоянно участвуют в разминировании деоккупированных территорий. Они работали и продолжают работать в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и Николаевской областях. @читатели Опубликовано Полиция Хмельницкой области Понедельник, 1 апреля 2024 г.

Напомним, войска РФ чаще применяют для ударов по Украине баллистические ракеты, размещенные на территории аннексированного Крыма. В частности, поэтому часто раздаются воздушные тревоги из-за угрозы баллистики.

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