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на Хмельнитчине возобновят железнодорожное сообщение после взрывов из-за атаки дронами

на Хмельнитчине возобновят железнодорожное сообщение после взрывов из-за атаки дронами

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
369
Время на прочтение
2 мин
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на Хмельнитчине возобновят железнодорожное сообщение после взрывов из-за атаки дронами

В Хмельнитчине возобновят железнодорожное сообщение после взрывов. Фото: Хмельницкая ОВА.

Решение принято с учетом ситуации с безопасностью в Хмельницкой области.

Областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала возобновить железнодорожное движение в Хмельницкой области, которое было ограничено после вражеской атаки дронами в ночь на 13 мая.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.

"Комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала обособленному подразделению Жмеринская дирекция железнодорожных перевозок Государственного территориально-отраслевого объединения "Юго-Западная железная дорога" рассмотреть вопрос о возобновлении движения железнодорожных перевозок на железнодорожном участке между станциями Гречаны — Черный Остров с 16 мая", - говорится в сообщении.

13 мая враг атаковал ударными дронами объект критической инфраструктуры Хмельницкой области. В этой связи, в области было приостановлено движение поездов на отдельном участке железнодорожных путей.

Удар беспилотниками по Хмельницкой области

В ночь на 13 мая четыре вражеских дрона попали по территории Хмельницкой области, повредив объект критической инфраструктуры.

В результате атаки Хмельнитчины пострадали 30 человек.

В Хмельницком в результате взрывных волн в городе повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

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Дата публикации
Просмотры
369
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