На Хмельнитчине задержали агента РФ: устанавливал маячок для удара по объекту "Укрзализныци" (фото)

СБУ задержала "с поличным" агента ФСБ, который помогал РФ наводить ракеты на объект "Укрзализныци".

В Хмельницкой области сотрудники СБУ провели спецоперацию и задержали агента ФСБ, помогавшего России готовить ракетный удар по одному из стратегически важных объектов "Укрзализныци" на территории региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Предателя задержали при установке GPS-трекера возле заранее определенной оккупантами цели для наведения ракет на объект "Укрзализныци".

"По сигналам "маячка" враг планировал скорректировать свои ракеты для поражения инфраструктурного объекта. В случае успешного выполнения вражеской задачи российский агент надеялся получить денежное вознаграждение от своего "куратора" из ФСБ", — рассказали в СБУ подробности.

Сотрудники СБУ в Хмельницкой области.

GPS-трекер на объекте Укрзализныци.

По данным следствия, задержанным оказался житель Славуты, которого весной этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "Крымского" управления ФСБ.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены ноутбук, банковские карты, мобильные телефоны и SIM-карты с поличным.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, на блокпосте в Киевской области был задержан пьяный перевозчик оружия (видео).

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