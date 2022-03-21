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На их руках кровь украинцев: список звезд, блогеров и политиков, поддержавших нападение РФ на Украину

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На их руках кровь украинцев: список звезд, блогеров и политиков, поддержавших нападение РФ на Украину

Associated Press

Опубликован список звезд, политиков и блогеров, которые поддержали нападение РФ на Украину или решили об этом умолчать.

Нападение России на Украину и массовые убийства украинцев поддержали звезды, блогеры и политики не только из страны-агрессора, но и некоторые предатели, родившиеся в Украине.

Тheylovewar.com опубликовал их список.

Артисты, поддерживающие убийства украинцев:

  • Мот – музыкант, поддерживающий Путина. Его страница в Instagram по ссылке.

  • Дима Билан – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Его страница в Instagram по ссылке.

  • Регина Тодоренко – ведущая родом из Украины. Она умалчивает о действиях агрессора и реальной ситуации в Украине. страница в Instagram по ссылке.
  • Влад Топалов – молчаливая поддержка путинского режима. Его страница в Instagram по ссылке.
  • Ани Лорак – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Молчаливая поддержка путинского режима.
  • Стас Михайлов – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Его страница в соцсетях.
  • Станислав Бондаренко – пропаганда путинского режима. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
  • Снежана Егорова – поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Украинофобство. Ее страница в телеграмме.
  • Певица Слава – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Ее аккаунт в телеграмме.
  • Тимати – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Его страница в "ВКонтакте".
  • Оля Бузова – поддержка путинского режима. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
  • Яна Поплавская – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины. Ее страница в соцсетях.
  • Алина Ланина – умолчание агрессора и реальной ситуации в Украине.
  • Олег Газманов – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Его страница в соцсетях.
  • Владимир Машков – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Марат Башаров – поддержка путинского режима.
  • Сарик Андресян – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Украинофобство. Его страница в соцсетях.
  • Лера Романтика – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины. Ее страница в соцсетях.
  • Оксана Федорова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Анна Asti – украинская певица. Молчаливая поддержка путинского режима. Ее страница в соцсетях.
  • Джиган – украинский рэпер. Молчаливая поддержка путинского режима. Его страница в соцмрежах.
  • Станислав Ярушин – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
  • Artik – украинский исполнитель и режиссер. Молчаливая поддержка путинского режима. Его страница в соцсетях.
  • Кирилл Емельянов – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Надежда Бабкина – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Дана Борисова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Вячеслав Манучаров – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
  • Анита Цой – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Митя Фомин – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
  • Анна Семенович – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Полина Гагарина – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Мария Кожевникова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Григорий Лепс – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Владимир Пресняков – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Виктория Дайнеко – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Баста – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
  • Филипп Киркоров – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Николай Басков – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Анна Седокова – украинская исполнительница. Молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
  • Артур Пирожков – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
  • Мари Краймбрери – украинская исполнительница. Молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Ее страница в соцсетях.
  • Лариса Долина – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Виктория Боня – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
  • Анна Хилькевич – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Светлана Лобода – украинская певица. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
  • Сюзанна Варнина – молчаливая поддержка путинского режима.
  • Наталья Бочкарева – поддержка путинского режима.
  • Таисия Повалий – украинская исполнительница. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
  • Вадим Казаченко – украинский певец, поддерживающий Путина.
  • Василий Герелло – оперный певец родом из Украины. Поддержка путинского режима
  • Иван Охлобыстин – поддержка путинского режима.
  • Певица Жасмин – поддержка путинского режима.
  • Екатерина Волкова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Блогеры, поддерживающие убийства украинцев:

  • Алина Акилова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Страница в соцсетях.
  • Вероника Степанова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Страница в соцсетях.
  • Слава Басюл – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины. Страница в соцсетях.
  • Юлия Бездарь – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Страница в соцсетях.
  • Карина Палецких – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Страница в соцсетях.
  • Ксения Бородина – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Страница в соцсетях.
  • Александра Гозиас – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • София Стужук – украинский блогер. Молчаливая поддержка Путина.
  • Елена Крайт – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Заявила, что ей не стыдно за действия властей, назвала войну в Украине "освободительной и миротворческой".
  • Рома Жолудь – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Оксана Лаврентева – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Готова молиться за Путина. Сейчас удалила тот пост
  • Вера Дикая – распространение дезинформации о войне России против Украины. Поддержка путинского режима
  • Гарик Харламов – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Молчаливая поддержка путинского режима.
  • Сергей Рогожин – пропаганда путинского режима.
  • Татьяна Навка – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Тина Канделаки – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
  • Ангелина Дубровская – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
  • Милана Тюльпанова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
  • Катя Тхи – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
  • Прохор Шаляпин – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
  • Борис Корчевников – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
  • Ольга Василенко – белорусский блогер. Распространение дезинформации о войне России против Украины. Пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Лия Волянская – пропаганда путинского режима.
  • Мама на шпильках (Екатерина Стаценко) – распространение дезинформации о войне России против Украины. Пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Александра Машкова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Школа Жизни (как здорово) – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Адвокат Владимир Гончаров – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Анна | lawyer – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Татьяна Рыжкова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • @recepti_ella – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Леди Флора – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Андрей Ткачев – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Яна Рудковская – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Иван Кутовой – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Мария Вискунова – поддержка путинского режима.
  • Эмир Кашоков – молчаливая поддержка путинского режима.
  • Юля Привалова — украинофобство. Сейчас соцсети Юлии за Украину, но украинофобные анекдоты в комментариях под собственными фото.
  • Илья Макаров – молчаливая поддержка путинского режима.
  • Олечка Фомочка – украинка. Пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Тамби Масаев – молчаливая поддержка путинского режима.
  • Рустам Рептилоид – молчаливая поддержка путинского режима.
  • Алексей Щербаков – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Татьяна Поп – украинка. Пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Манасипов – поддержка путинского режима.
  • Нурлан Сабуров – молчаливая поддержка путинского режима.
  • Мэри Шум – поддержка путинского режима.
  • Лиу Севая – распространение дезинформации о войне России против Украины.
  • Вероника Хуснустдинова – распространение дезинформации о войне России против Украины. Уверяет, что россияне не хотят войны и обвиняет мероприятие в реализации запланированного заранее сценария.
  • Вика Левда – поддержка путинского режима.
  • Юля Пушман – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
  • Романовский – поддержка путинского режима.
  • Карина Нигай – поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
  • Мария Погребняк – молчаливая поддержка путинского режима. Никакие санкции не страшны, Россия все сможет сама или с помощью Китая.
  • Павел Пятницкий – поддержка путинского режима.
  • Ольга Нечаева – поддержка путинского режима.
  • Екатерина Царская – в своем телеграм-канале распространяет фейковые новости и поддерживает Путина.
  • Николь Сахтариди – поддержка путинского режима.
  • Глеб Корнилов – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Tatarka FM – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Алана Мамаева – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
  • Маргарита Симоньян – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Екатерина Диденко – распространение дезинформации о войне России против Украины.
  • Оксана Марченко – украинская ведущая, жена Виктора Медведчука. Пропаганда путинского режима.
  • Курбан Омаров – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Виктория Романец – украинка, поддержавшая путинский режим.
  • Лера Фрост – украинка, пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Владислав Лисовец – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
  • Алена Шишкова – поддержка путинского режима.
  • Юлия Барановская – поддержка путинского режима.
  • Амиран Сардаров – поддержка путинского режима.
  • Алла Довлатова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Политики, поддержавшие нападение России на Украину:

  • Виктория Горбачева
  • Дмитрий Певцов
  • Соня Плотникова (дочь депутата Плотникова)
  • Владимир Владимиров
  • Светлана Вислобокова
  • Дмитрий Спивак
  • Нестор Шуфрич
  • Евгений Мураев
  • Татьяна Монтян
  • Елена Бондаренко
  • Михаил Мищанюк
  • Илья Кива
  • Юрий Дудкин
  • Алексей Калиниченко
  • Богдан Гиганов

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