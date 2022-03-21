На их руках кровь украинцев: список звезд, блогеров и политиков, поддержавших нападение РФ на Украину

На их руках кровь украинцев: список звезд, блогеров и политиков, поддержавших нападение РФ на Украину

Опубликован список звезд, политиков и блогеров, которые поддержали нападение РФ на Украину или решили об этом умолчать.

Нападение России на Украину и массовые убийства украинцев поддержали звезды, блогеры и политики не только из страны-агрессора, но и некоторые предатели, родившиеся в Украине.

Тheylovewar.com опубликовал их список.

Артисты, поддерживающие убийства украинцев:

Мот – музыкант, поддерживающий Путина. Его страница в Instagram по ссылке.

Дима Билан – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Его страница в Instagram по ссылке.

Регина Тодоренко – ведущая родом из Украины. Она умалчивает о действиях агрессора и реальной ситуации в Украине. страница в Instagram по ссылке.

Она умалчивает о действиях агрессора и реальной ситуации в Украине. страница в Instagram по ссылке. Влад Топалов – молчаливая поддержка путинского режима. Его страница в Instagram по ссылке.

Ани Лорак – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине . Молчаливая поддержка путинского режима.

. Молчаливая поддержка путинского режима. Стас Михайлов – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Его страница в соцсетях.

Станислав Бондаренко – пропаганда путинского режима. Распространение дезинформации о войне России против Украины.

Снежана Егорова – поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Украинофобство. Ее страница в телеграмме.

Певица Слава – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Ее аккаунт в телеграмме.

Тимати – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Его страница в "ВКонтакте".

Оля Бузова – поддержка путинского режима. Распространение дезинформации о войне России против Украины.

Яна Поплавская – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины. Ее страница в соцсетях.

Алина Ланина – умолчание агрессора и реальной ситуации в Украине.

Олег Газманов – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Его страница в соцсетях.

Владимир Машков – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Марат Башаров – поддержка путинского режима.

Сарик Андресян – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Украинофобство. Его страница в соцсетях.

Лера Романтика – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины. Ее страница в соцсетях.

Оксана Федорова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Анна Asti – украинская певица. Молчаливая поддержка путинского режима. Ее страница в соцсетях.

Молчаливая поддержка путинского режима. Ее страница в соцсетях. Джиган – украинский рэпер. Молчаливая поддержка путинского режима. Его страница в соцмрежах.

Молчаливая поддержка путинского режима. Его страница в соцмрежах. Станислав Ярушин – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.

Artik – украинский исполнитель и режиссер. Молчаливая поддержка путинского режима. Его страница в соцсетях.

Кирилл Емельянов – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Надежда Бабкина – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Дана Борисова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Вячеслав Манучаров – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.

Анита Цой – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Митя Фомин – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.

Анна Семенович – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Полина Гагарина – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Мария Кожевникова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Григорий Лепс – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Владимир Пресняков – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Виктория Дайнеко – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Баста – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.

Филипп Киркоров – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Николай Басков – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Анна Седокова – украинская исполнительница . Молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.

. Молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Артур Пирожков – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.

Мари Краймбрери – украинская исполнительница . Молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Ее страница в соцсетях.

. Молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Ее страница в соцсетях. Лариса Долина – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Виктория Боня – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.

Анна Хилькевич – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Светлана Лобода – украинская певица . Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.

. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Сюзанна Варнина – молчаливая поддержка путинского режима.

Наталья Бочкарева – поддержка путинского режима.

Таисия Повалий – украинская исполнительница. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.

Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Вадим Казаченко – украинский певец, поддерживающий Путина.

поддерживающий Путина. Василий Герелло – оперный певец родом из Украины. Поддержка путинского режима

Поддержка путинского режима Иван Охлобыстин – поддержка путинского режима.

Певица Жасмин – поддержка путинского режима.

Екатерина Волкова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Блогеры, поддерживающие убийства украинцев:

Алина Акилова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Страница в соцсетях.

Вероника Степанова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Страница в соцсетях.

Слава Басюл – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины. Страница в соцсетях.

Юлия Бездарь – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Страница в соцсетях.

Карина Палецких – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Страница в соцсетях.

Ксения Бородина – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Страница в соцсетях.

Александра Гозиас – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

София Стужук – украинский блогер. Молчаливая поддержка Путина.

Молчаливая поддержка Путина. Елена Крайт – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Заявила, что ей не стыдно за действия властей, назвала войну в Украине "освободительной и миротворческой".

Рома Жолудь – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Оксана Лаврентева – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Готова молиться за Путина. Сейчас удалила тот пост

Вера Дикая – распространение дезинформации о войне России против Украины. Поддержка путинского режима

Гарик Харламов – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Молчаливая поддержка путинского режима.

Сергей Рогожин – пропаганда путинского режима.

Татьяна Навка – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Тина Канделаки – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.

Ангелина Дубровская – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.

Милана Тюльпанова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.

Катя Тхи – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.

Прохор Шаляпин – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.

Борис Корчевников – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.

Ольга Василенко – белорусский блогер. Распространение дезинформации о войне России против Украины. Пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Лия Волянская – пропаганда путинского режима.

Мама на шпильках (Екатерина Стаценко) – распространение дезинформации о войне России против Украины. Пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Александра Машкова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Школа Жизни (как здорово) – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Адвокат Владимир Гончаров – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Анна | lawyer – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Татьяна Рыжкова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

@recepti_ella – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Леди Флора – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Андрей Ткачев – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Яна Рудковская – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Иван Кутовой – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Мария Вискунова – поддержка путинского режима.

Эмир Кашоков – молчаливая поддержка путинского режима.

Юля Привалова — украинофобство . Сейчас соцсети Юлии за Украину, но украинофобные анекдоты в комментариях под собственными фото.

. Сейчас соцсети Юлии за Украину, но украинофобные анекдоты в комментариях под собственными фото. Илья Макаров – молчаливая поддержка путинского режима.

Олечка Фомочка – украинка. Пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Тамби Масаев – молчаливая поддержка путинского режима.

Рустам Рептилоид – молчаливая поддержка путинского режима.

Алексей Щербаков – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Татьяна Поп – украинка. Пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Манасипов – поддержка путинского режима.

Нурлан Сабуров – молчаливая поддержка путинского режима.

Мэри Шум – поддержка путинского режима.

Лиу Севая – распространение дезинформации о войне России против Украины.

Вероника Хуснустдинова – распространение дезинформации о войне России против Украины. Уверяет, что россияне не хотят войны и обвиняет мероприятие в реализации запланированного заранее сценария.

Вика Левда – поддержка путинского режима.

Юля Пушман – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.

Романовский – поддержка путинского режима.

Карина Нигай – поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.

Мария Погребняк – молчаливая поддержка путинского режима. Никакие санкции не страшны, Россия все сможет сама или с помощью Китая.

Павел Пятницкий – поддержка путинского режима.

Ольга Нечаева – поддержка путинского режима.

Екатерина Царская – в своем телеграм-канале распространяет фейковые новости и поддерживает Путина.

Николь Сахтариди – поддержка путинского режима.

Глеб Корнилов – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Tatarka FM – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Алана Мамаева – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.

Маргарита Симоньян – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Екатерина Диденко – распространение дезинформации о войне России против Украины.

Оксана Марченко – украинская ведущая, жена Виктора Медведчука. Пропаганда путинского режима.

Пропаганда путинского режима. Курбан Омаров – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Виктория Романец – украинка, поддержавшая путинский режим.

поддержавшая путинский режим. Лера Фрост – украинка, пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Владислав Лисовец – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Алена Шишкова – поддержка путинского режима.

Юлия Барановская – поддержка путинского режима.

Амиран Сардаров – поддержка путинского режима.

Алла Довлатова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.

Политики, поддержавшие нападение России на Украину:

Виктория Горбачева

Дмитрий Певцов

Соня Плотникова (дочь депутата Плотникова)

Владимир Владимиров

Светлана Вислобокова

Дмитрий Спивак

Нестор Шуфрич

Евгений Мураев

Татьяна Монтян

Елена Бондаренко

Михаил Мищанюк

Илья Кива

Юрий Дудкин

Алексей Калиниченко

Богдан Гиганов