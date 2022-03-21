На их руках кровь украинцев: список звезд, блогеров и политиков, поддержавших нападение РФ на Украину

Опубликован список звезд, политиков и блогеров, которые поддержали нападение РФ на Украину или решили об этом умолчать.
Нападение России на Украину и массовые убийства украинцев поддержали звезды, блогеры и политики не только из страны-агрессора, но и некоторые предатели, родившиеся в Украине.
Тheylovewar.com опубликовал их список.
Артисты, поддерживающие убийства украинцев:
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Мот – музыкант, поддерживающий Путина. Его страница в Instagram по ссылке.
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Дима Билан – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Его страница в Instagram по ссылке.
- Регина Тодоренко – ведущая родом из Украины. Она умалчивает о действиях агрессора и реальной ситуации в Украине. страница в Instagram по ссылке.
- Влад Топалов – молчаливая поддержка путинского режима. Его страница в Instagram по ссылке.
- Ани Лорак – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Молчаливая поддержка путинского режима.
- Стас Михайлов – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Его страница в соцсетях.
- Станислав Бондаренко – пропаганда путинского режима. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
- Снежана Егорова – поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Украинофобство. Ее страница в телеграмме.
- Певица Слава – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Ее аккаунт в телеграмме.
- Тимати – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Его страница в "ВКонтакте".
- Оля Бузова – поддержка путинского режима. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
- Яна Поплавская – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины. Ее страница в соцсетях.
- Алина Ланина – умолчание агрессора и реальной ситуации в Украине.
- Олег Газманов – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Его страница в соцсетях.
- Владимир Машков – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Марат Башаров – поддержка путинского режима.
- Сарик Андресян – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Украинофобство. Его страница в соцсетях.
- Лера Романтика – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины. Ее страница в соцсетях.
- Оксана Федорова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Анна Asti – украинская певица. Молчаливая поддержка путинского режима. Ее страница в соцсетях.
- Джиган – украинский рэпер. Молчаливая поддержка путинского режима. Его страница в соцмрежах.
- Станислав Ярушин – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
- Artik – украинский исполнитель и режиссер. Молчаливая поддержка путинского режима. Его страница в соцсетях.
- Кирилл Емельянов – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Надежда Бабкина – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Дана Борисова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Вячеслав Манучаров – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
- Анита Цой – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Митя Фомин – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
- Анна Семенович – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Полина Гагарина – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Мария Кожевникова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Григорий Лепс – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Владимир Пресняков – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Виктория Дайнеко – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Баста – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
- Филипп Киркоров – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Николай Басков – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Анна Седокова – украинская исполнительница. Молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
- Артур Пирожков – молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
- Мари Краймбрери – украинская исполнительница. Молчаливая поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Ее страница в соцсетях.
- Лариса Долина – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Виктория Боня – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
- Анна Хилькевич – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Светлана Лобода – украинская певица. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
- Сюзанна Варнина – молчаливая поддержка путинского режима.
- Наталья Бочкарева – поддержка путинского режима.
- Таисия Повалий – украинская исполнительница. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
- Вадим Казаченко – украинский певец, поддерживающий Путина.
- Василий Герелло – оперный певец родом из Украины. Поддержка путинского режима
- Иван Охлобыстин – поддержка путинского режима.
- Певица Жасмин – поддержка путинского режима.
- Екатерина Волкова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
Блогеры, поддерживающие убийства украинцев:
- Алина Акилова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Страница в соцсетях.
- Вероника Степанова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Страница в соцсетях.
- Слава Басюл – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины. Страница в соцсетях.
- Юлия Бездарь – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Страница в соцсетях.
- Карина Палецких – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Страница в соцсетях.
- Ксения Бородина – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Страница в соцсетях.
- Александра Гозиас – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- София Стужук – украинский блогер. Молчаливая поддержка Путина.
- Елена Крайт – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Заявила, что ей не стыдно за действия властей, назвала войну в Украине "освободительной и миротворческой".
- Рома Жолудь – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Оксана Лаврентева – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Готова молиться за Путина. Сейчас удалила тот пост
- Вера Дикая – распространение дезинформации о войне России против Украины. Поддержка путинского режима
- Гарик Харламов – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине. Молчаливая поддержка путинского режима.
- Сергей Рогожин – пропаганда путинского режима.
- Татьяна Навка – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Тина Канделаки – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
- Ангелина Дубровская – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
- Милана Тюльпанова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
- Катя Тхи – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
- Прохор Шаляпин – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
- Борис Корчевников – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
- Ольга Василенко – белорусский блогер. Распространение дезинформации о войне России против Украины. Пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Лия Волянская – пропаганда путинского режима.
- Мама на шпильках (Екатерина Стаценко) – распространение дезинформации о войне России против Украины. Пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Александра Машкова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Школа Жизни (как здорово) – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Адвокат Владимир Гончаров – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Анна | lawyer – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Татьяна Рыжкова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- @recepti_ella – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Леди Флора – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Андрей Ткачев – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Яна Рудковская – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Иван Кутовой – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Мария Вискунова – поддержка путинского режима.
- Эмир Кашоков – молчаливая поддержка путинского режима.
- Юля Привалова — украинофобство. Сейчас соцсети Юлии за Украину, но украинофобные анекдоты в комментариях под собственными фото.
- Илья Макаров – молчаливая поддержка путинского режима.
- Олечка Фомочка – украинка. Пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Тамби Масаев – молчаливая поддержка путинского режима.
- Рустам Рептилоид – молчаливая поддержка путинского режима.
- Алексей Щербаков – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Татьяна Поп – украинка. Пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Манасипов – поддержка путинского режима.
- Нурлан Сабуров – молчаливая поддержка путинского режима.
- Мэри Шум – поддержка путинского режима.
- Лиу Севая – распространение дезинформации о войне России против Украины.
- Вероника Хуснустдинова – распространение дезинформации о войне России против Украины. Уверяет, что россияне не хотят войны и обвиняет мероприятие в реализации запланированного заранее сценария.
- Вика Левда – поддержка путинского режима.
- Юля Пушман – замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
- Романовский – поддержка путинского режима.
- Карина Нигай – поддержка путинского режима. Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине.
- Мария Погребняк – молчаливая поддержка путинского режима. Никакие санкции не страшны, Россия все сможет сама или с помощью Китая.
- Павел Пятницкий – поддержка путинского режима.
- Ольга Нечаева – поддержка путинского режима.
- Екатерина Царская – в своем телеграм-канале распространяет фейковые новости и поддерживает Путина.
- Николь Сахтариди – поддержка путинского режима.
- Глеб Корнилов – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Tatarka FM – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Алана Мамаева – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины. Распространение дезинформации о войне России против Украины.
- Маргарита Симоньян – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Екатерина Диденко – распространение дезинформации о войне России против Украины.
- Оксана Марченко – украинская ведущая, жена Виктора Медведчука. Пропаганда путинского режима.
- Курбан Омаров – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Виктория Романец – украинка, поддержавшая путинский режим.
- Лера Фрост – украинка, пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Владислав Лисовец – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
- Алена Шишкова – поддержка путинского режима.
- Юлия Барановская – поддержка путинского режима.
- Амиран Сардаров – поддержка путинского режима.
- Алла Довлатова – пропаганда путинского режима и поддержка войны против Украины.
Политики, поддержавшие нападение России на Украину:
- Виктория Горбачева
- Дмитрий Певцов
- Соня Плотникова (дочь депутата Плотникова)
- Владимир Владимиров
- Светлана Вислобокова
- Дмитрий Спивак
- Нестор Шуфрич
- Евгений Мураев
- Татьяна Монтян
- Елена Бондаренко
- Михаил Мищанюк
- Илья Кива
- Юрий Дудкин
- Алексей Калиниченко
- Богдан Гиганов