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На Изюмском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, ВСУ сбили вражеский истребитель Су-34 (видео)

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На Изюмском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, ВСУ сбили вражеский истребитель Су-34 (видео)

Associated Press

В четверг, 21 апреля, украинские защитники сбили российский самолет Су-34 на Изюмском направлении.

После того, как Вооруженные силы Украины сбили вражеский самолет, пилотам удалось катапультироваться. В небе над Харьковщиной было видно два раскрытых парашюта. На данный момент российских пилотов разыскивают.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня наши защитники уничтожили еще один вражеский самолет Су-34. Российский истребитель ликвидировали на Изюмщине, где сейчас продолжаются бои с оккупантами. Спасибо Вооруженным Силам Украины!", — написал глава области.

Прессслужба ВСУ опубликовала видео сбивание украинскими защитниками вражеского самолета. На нем видно, как после уничтожения российский истребитель загорелся, а потом в украинском небе появилось два раскрытых парашюта.

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