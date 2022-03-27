На Изюмском направлении продолжаются бои с оккупантами РФ: уничтожен истребитель Су-3

Су-34 – один из новейших самолетов российских захватчиков.
На Изюмском направлении в Харьковской области продолжаются бои с армией российских оккупантов.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в воскресенье, 27 марта, мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. "Это один из новейших самолетов вражеской армии", — подчеркнул Синегубов.
Кроме того, в течение ночи армия Российской Федерации нанесла около 15 ударов из оружия дальнего действия по Харькову. Харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами оккупантов в Московский и Слободской район.
Как сообщалось, российские оккупанты 26 марта обстреляли город Барвенково в Харьковской области. В результате атаки оккупантов погибли пять человек. Число раненых устанавливается. Кроме того, повреждено помещение лицея.
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