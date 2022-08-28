На какие силы хватит нового армейского корпуса РФ на фронте: прогнозы аналитиков

Российские оккупанты перебрасывают на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус, военную технику заметили в Ростовской области.

Сложившийся из добровольческих батальонов третий армейский корпус России, вероятно, не сможет создать эффективную боевую мощь.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, российские военные намерены направить третий армейский корпус для усиления наступательных операций в районе Донецка, где наступление в районе Марьинки, Песков и Авдеевки затормозилось. Части третьего армейского корпуса также могут быть развернуты на южном направлении.

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Войска третьего армейского корпуса тренируются с использованием более современной российской техники: боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-80БВМ и Т-90М, а также новые варианты штурмовой винтовки АК-12.

Однако бойцы этого армейского корпуса вряд ли могут создать эффективную боевую мощь, считают эксперты.

Ранее стало известно, что Россия перебрасывает в оккупированный Крым новую партию тяжелой военной техники.

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