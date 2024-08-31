На каких направлениях активизировались россияне и продолжаются бои: данные Генштаба

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 183 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении произошло семь боеприкосновений вблизи Плетеновки, Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении продолжалось 32 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.

На Лиманском направлении враг 22 раза атаковал ВСУ.

На Северском направлении россияне четырежды наступали вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Калиновки, Временного Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечиного.

На Торецком направлении было 16 боев, в частности, возле Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 24 атаки противника вблизи Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времивском направлении оккупанты восемь раз наступали у Угледара и Водяного. Удачи не имели.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку от Роботино.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

Ранее Генштаб сообщил о потерях россиян в сутки. Больше об этом читайте в новости.

Более 140 боевых столкновений! Сводка Генштаба на 31 июля

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