На каких направлениях активизировались россияне и продолжаются бои: данные Генштаба

ВСУ отбивают атаки врага.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 183 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщил Генштаб.
На Харьковском направлении произошло семь боеприкосновений вблизи Плетеновки, Липцев и Волчанска.
На Купянском направлении продолжалось 32 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.
На Лиманском направлении враг 22 раза атаковал ВСУ.
На Северском направлении россияне четырежды наступали вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Калиновки, Временного Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечиного.
На Торецком направлении было 16 боев, в частности, возле Торецка и Нелиповки.
На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили 24 атаки противника вблизи Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.
На Времивском направлении оккупанты восемь раз наступали у Угледара и Водяного. Удачи не имели.
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку от Роботино.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.
Ранее Генштаб сообщил о потерях россиян в сутки. Больше об этом читайте в новости.
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