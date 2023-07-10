На каких направлениях атакуют оккупанты: главное из сводки Генштаба

В Украине начались 502 сутки войны, которую начала РФ. Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях фронта оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

На Лиманском направлении в течение суток агрессор вел штурмовые действия и пытался вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки РФ в районе населенного пункта Дубово-Василевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Авдеевки. На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивал основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение по артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники РФ, два артиллерийских средства на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы врага", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска начали подготовку к возможным боевым действиям на временно оккупированном полуострове Крым.

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