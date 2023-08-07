На каких направлениях атакуют ВСУ и где сосредоточились оккупанты: главное из сводки Генштаба

За прошедшие сутки враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло 50 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Раздолевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись Авдеевке и Первомайску Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Около последней враг нанес авиационный удар. Артиллерийские обстрелы подверглись Красногоровке, Максимилиановке, Георгиевке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в Старомайорском районе.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного и Орехова.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области.

Враг продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть. Так, во временно захваченном населенном пункте Чаплинка Херсонской области, на территорию морга из Херсонского направления прибыли два грузовых автомобиля с телами военнослужащих армии РФ. Тела были захоронены на двух локациях.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.