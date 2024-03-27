На каких направлениях давят оккупанты: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 67 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасвания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка и севернее Веселого Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 7 атак врага в районе населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное, где противник при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил 3 безуспешных атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 составу боеприпасов противника.

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