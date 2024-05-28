На каких направлениях горячее всего: Генштаб сообщил последние новости с передовой

Общие потери захватчиков за прошедшие сутки составили около полутора тысяч человек.

За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. В целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, 61 авиаудар с применением 93 КАБов, 1050 ударов дронами-камикадзе, более четырех тысяч обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 138 – из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в сводке Генштаба 28 мая.

Потери врага

За прошедшие сутки Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия поразили 24 района сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы российских оккупантов.

В итоге, общие потери захватчиков за прошедшие сутки составили около полутора тысяч человек.

Также враг потерял технику и вооружение, а именно:

21 танк;

40 боевых бронированных машин;

48 артиллерийских систем;

одну РСЗО;

15 БпЛА оперативно-тактического уровня;

46 автомобилей;

четыре единицы специальной техники.

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В ночь на 28 мая 2024 года противник атаковал территорию Украины тремя ударными БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарского района (рф).

Подразделения Воздушных Сил успешно сбили вражеские беспилотники в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Украинские воины решительно удерживают позиции, иногда принимают активные меры огневого воздействия и уничтожают захватчиков.

Уже сегодня, с начала суток, произошло 45 боевых столкновений. Оккупанты совершили семь авиаударов с применением девяти КАБов, 656 обстрелов позиций наших войск из разных типов вооружения. Также российские террористы задействовали для ударов 43 дрона-камикадзе.

На каких направлениях горячее всего

На Харьковском направлении с начала суток оккупанты штурмовых действий не вели. Подразделения наших войск укрепляют оборону и держат российских захватчиков под огневым контролем.

По уточненным данным, за минувшие сутки на этом направлении враг потерял более 250 человек, из них 54 безвозвратных. Также уничтожены танк оккупантов, две артиллерийские системы, пять автомобилей и пять единиц специальной техники. Кроме того, повреждены две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, шесть автомобилей и единица специальной техники.

На Купянском направлении с начала суток уже произошло семь боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Дружелюбовка и Невское шесть атак были отбиты без успехов для противника. Еще одно боевое столкновение в районе Невского продолжается.

На Лиманском направлении в настоящее время продолжается пять вражеских атак в районах населенных пунктов Терны, Торское и Белогоровка. Наши защитники успешно отбили по одному штурмовому действию в районе Торского и Белогоровки. Потери позиций не допущены.

На Северском направлении противник тоже пытается проявлять активность. Одну атаку украинские воины отбили и еще четыре продолжаются. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении с начала суток противник уже четыре раза пытался улучшить тактическое положение. Штурмовые действия проводит неподалеку от Григоровки, Клещиевки и Андреевки. Три вражеских попытки продвинуться вперед успешно отражены подразделениями сил обороны. В настоящее время идет боевое столкновение в районе Андреевки. Потери позиций не допущены. Ситуация контролируется.

Как и за прошедшие сутки наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Сейчас там продолжаются восемь боевых столкновений. К настоящему времени отражены семь атак неподалеку от Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки первой. Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки на данном направлении.

Уже с начала суток оккупанты понесли потери в 100 человек. Уничтожены девять вражеских боевых бронированных машин и два автомобиля.

По уточненным данным за минувшие сутки на Покровском направлении российский агрессор потерял 369 человек. Также уничтожены вражеский танк, 10 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и три орудия. Кроме того, повреждены шесть боевых бронированных машин, по три автомобиля и пушки.

На Кураховском направлении одна атака неподалеку от Константиновки уже отбита. Продолжается бой в районе Водяного. Враг интенсивным огневым влиянием пытается потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Подразделения сил обороны, в свою очередь, прилагают максимум усилий для стабилизации обстановки.

С начала суток на Времевском направлении наши воины отбивают атаку в районе Раздольного. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении враг предпринял три неудачных попытки оттеснить украинских воинов от Крынок.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, Украина, вероятно, готовится к обстрелам территории РФ дальнобойными ракетами: появились определенные признаки.