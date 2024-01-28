На каких направлениях горячее всего: Генштаб сообщил последние новости с передовой (фото)

Российская федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины. Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, производит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 28 января.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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В течение суток произошло 61 боевое столкновение. Также враг нанес шесть ракетных и два авиационных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили учебное заведение, жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Где горячее всего

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Красный Хутор Черниговской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 30 населенным пунктам Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

ВСУ

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака восточнее Песчаного Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены шесть атак возле Тернов, Ямполевки Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны были отражены две атаки в районе Ивановского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак врага поблизости Очеретиного, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще пять атак неподалеку от Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать кафиров в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 18 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку захватчиков к северу от Приютного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам Запорожской области.

ВСУ

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подвергся областному центру Херсонской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Новотягинка, Ивановка, Понятовка Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник предпринял семь безуспешных попыток штурма позиций украинских войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному артиллерийскому средству и одной станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, по данным Deepstate, вооруженные силы России усилили атаки на Купянском направлении и немного продвинулись вперед. Украина не комментировала эту информацию.

Следует отметить, что Вооруженные силы Украины вошли в пятерку сильнейших армий Европы, заняв четвертую строчку и опередив западных партнеров.

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