На каких направлениях горячее всего: Генштаб сообщил последние новости с передовой на вечер 26 февраля (фото)

В течение суток произошло 79 боевых столкновений. Всего враг нанес один ракетный и 58 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 26 февраля.

На каких направлениях горячее всего

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новая Сечь Сумской области и Большой Бурлук Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении силы обороны отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка и еще 14 атак противника — в районе Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши войска с занимаемых позиций. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10-ти населенных пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены пять атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов Луганской области и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино, Нью-Йорк Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак врага в районах шести населенных пунктов Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино, Новоселовка Первая, Семеновка, Первомайское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов Донецкой области.

ВСУ/Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались пять населенных пунктов Донбасса.

На Новопавловском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражены пять атак противника в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка, Любимовка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов Запорожской области.

ВСУ/Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты четыре попытки штурма позиций наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов среди них город Херсон и Золотая Балка, Ивановка, Садовое, Белозерка, Томина Балка, Станислав Херсонской области; Очаков Николаевской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления, одной наземной станции управления БпЛА противника.

Напомним, Силы обороны отошли из села Ласточкино вблизи Авдеевки.

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