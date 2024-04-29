На каких направлениях горячее всего: Генштаб сообщил последние новости с передовой на вечер 29 апреля (фото)

Идут 796-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток зафиксировано 93 боевых столкновения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 29 апреля.

В Целом, враг нанес четыре ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Где горячее всего

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Леоновка Черниговской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам Черниговской и Сумской областей.

На Купянском направлении нашими воинами отражены семь атак в районах населенных пунктов Новосергеевка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены девять атак, совершенных противником при поддержке авиации, в районе шести населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов Донецкой области.

Вооруженные силы Украины/Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 27 атак в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 18 атак в районах семи населенных пунктов Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах четырех населенных пунктов Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах трех населенных пунктов Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах двух населенных пунктов Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Макаровка Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов Запорожской области.

Вооруженные силы Украины/Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток при поддержке авиации совершил одну безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиаудары в районах трех населенных пунктов Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенным пунктов Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава противника.

Напомним, российская армия пытается использовать ситуацию, пока Украина ожидает поставок вооружения от партнеров, прежде всего от США, отметил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

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