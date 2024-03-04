На каких направлениях горячее всего: Генштаб сообщил последние новости с передовой на вечер 4 марта (фото)

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава и одной наземной станции управления БпЛА противника.

Идут семьсот сороковые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В течение суток произошло 63 боевых столкновения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 4 марта.

Всего враг нанес пять ракетных и 44 авиационных удара, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Где горячее всего

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районе села Чуйковка Сумской области и в районе четырех населенных пунктов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись около 30 населенных пунктов на Сумщине и Харьковщине.

ВСУ / Фото: Генеральный штаб ВСУ

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Твердохлебное, Новоегоровка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20-ти населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены три атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем было более 10 населенных пунктов Донбасса.

На Авдеевском направлении защитники отразили 21 атаку врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка, Нетайлово, Калиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов Донетчины.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 20 населенных пунктов Донетчины.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Однако противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Новодаровка, Малиновка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов Запорожской области.

ВСУ / Фото: Генеральный штаб ВСУ

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра, несмотря на значительные потери. Так, в течение суток противник дважды совершал безуспешные штурмовые действия. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них город Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки, Змиевка Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава и одной наземной станции управления БпЛА противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, одному средству противовоздушной обороны и шести артиллерийских средствах противника.

Напомним, в ВСУ сделали обнадеживающее заявление о ситуации возле Авдеевки.

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