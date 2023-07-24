На каких направлениях контратакуют ВСУ и где сосредоточился враг: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление кафиров в районах Красногоровки и Марьинки.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационных ударов возле Благодатного и Макаровки Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Запорожском и Херсонском направлениях агрессор сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – говорится в сообщении.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники агрессора, шесть артиллерийских средств на огневых позициях, командный пункт, средство противовоздушной обороны и станцию РЭБ врага.