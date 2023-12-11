На каких направлениях наступают оккупанты: данные Сырского

Враг продолжает ведение наступательных действий на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщил командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский.

"Чтобы создать условия для блокирования Купянска противник пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка. Впрочем, несет значительные потери в живой силе. В связи с чем начал перебрасывать в этот район находившиеся в резерве штурмовые подразделения", — отметил он.

Где враг пытается наступать, по данным Сырского:

Активные наступательные действия российские оккупанты осуществляют на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Северска.

На Лиманском направлении враг ведет наступление с целью вытеснения наших войск за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

Совершает безуспешные штурмовые действия в направлении Жилловка, Терны и постоянно осуществляет перемещение личного состава с территории Российской Федерации для доукомплектования штурмовых подразделений.

Также значительные усилия российские оккупанты сосредоточивают на Бахмутском направлении севернее и западнее Бахмута. Для штурмовых действий используют воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200-й отдельной мотострелковой бригады северного флота.

Потери оккупантов

"Несмотря на сложные условия и непрерывные наступательные действия оккупантов наши воины устойчиво удерживают занимаемые рубежи, проявляют высокий профессионализм, мужество и героизм. На востоке потери россиян погибшими примерно в восемь раз выше потерь украинских сил обороны. Несмотря на это, российские оккупанты делают ставку на человеческий ресурс", — уточнил военный.

Только в ноябре Силы обороны уничтожили около одиннадцати тысяч личного состава врага и более 1100 единиц военной техники: около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов разных калибров.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений на фронте.

А майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что в Авдеевке россияне пытаются оцепить ВСУ по трем направлениям.