На каких направлениях наступают россияне и какие успехи в ВСУ: Генштаб сообщил последние новости с фронта

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них — по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил Генштаб.

Основные усилия враг в дальнейшем сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка, Краснопоповка и Кременная — Луганская и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы 23 населенных пунктов.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области. Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Раздолевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Железнянское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов 16 населенных пунктов. В частности, это — Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное в Донецкой области.

На Запорожском направлении огнем накрыли районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье в Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы еще 27 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Понятовку, Садовое, Веселое, Антоновку, Громадное и Берегово Херсонской области.

У противника возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений. Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в РФ.

На временно оккупированной территории АР Крым родственники мобилизованных массово обращаются в Минобороны Российской Федерации из-за нарушения прав военнослужащих. Основными причинами стали: отсутствие ротаций и отпусков более 6 месяцев и любых перспектив в последующие 2-3 месяца; неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно посылать им еду и личные вещи; использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения – рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в 1000 долларов.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны в сутки сбили 2 крылатые ракеты типа "Калибр", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы противника.

Напомним, утро субботы в Украине началось с очередной атаки россиян. Захватчики использовали тактическую авиацию и запускали ракеты с воздушного пространства временно оккупированных территорий.

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