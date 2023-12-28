На каких направлениях оккупанты шли в атаку: новые данные Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

На Купянском направлении украинские защитники отбили девять атак врага у Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили три атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили две атаки оккупантов вблизи Богдановки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими защитниками были отбиты три атаки.

На Шахтерском направлении противник наступательных и штурмовых действий не совершал.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили три атаки врага западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Потери врага

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по двум зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, шесть складов боеприпасов и два артиллерийских средства противника.

Ранее аналитики сообщили, что вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на западе Запорожской области.

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