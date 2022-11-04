На каких направлениях оккупанты ведут наступление – ответ Генштаба

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и ударных БпЛА, такие действия возможны и с территории Беларуси.

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивая усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. В то же время ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 4 ноября.

В Генштабе сообщили, что враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

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В течение суток российские оккупанты нанесли три ракетных и пять авиационных ударов, совершили два обстрела из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали населённые пункты Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и ударных БпЛА, такие действия возможны и с территории республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, в районе Тимоновичей Черниговской области;

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бологовка, Стельмаховка, Волчанские Хутора, Глубокое, Двуречная, Зеленое, Гатище и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Северск, Верхнекаменское, Медвежье и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Белогоровки, Бахмута, Андреевки, Клещиевки и Иванграда;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка;

на Новопавловском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Павловка, Времовка и Большая Новоселка;

на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Полтавки, Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Дорожнянки, Новоандреевки и Ольговского.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. Непосредственно от огня российской реактивной и ствольной артиллерии пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что движение украинских войск на Херсонском направлении замедляет дождливая погода.

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