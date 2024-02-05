На каких направлениях горячее всего: Генштаб сообщил последние новости с передовой 5 февраля (фото)

Враг нанес семь ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 105 боевых столкновений. Также враг нанес семь ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 5 февраля.

Где горячее всего

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении наши защитники отразили восемь атак возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степная Новоселовка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15-ти населенных пунктов Харьковской области.

ВСУ / Фото: Генеральный штаб ВСУ

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 15 атак неподалеку от Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15-ти населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили восемь атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районе Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ласточкино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 24 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

ВСУ / Фото: Генеральный штаб ВСУ

На Запорожском направлении Силы обороны отразили две атаки вблизи Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись 20 населенным пунктам Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ по плацдармам на левобережье Днепра. В течение суток предприняты две безуспешные попытки штурма позиций Сил обороны. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Херсон и Очаков Николаевской области.

Потери врага

За день подразделения ракетных войск нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и двум складам боеприпасов противника.

Напомним, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, какой запас ракет имеет Россия. У врага сейчас около 900 ракет, в месяц РФ производит примерно 100 дальнобойных высокоточных ракет.

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