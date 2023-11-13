На каких направлениях штурмуют оккупанты и где наступают: свежие данные Генштаба

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Наши защитники отразили 24 атаки противника на Марьинском направлении.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Кисловка Харьковской области, где наши защитники отразили 11 атак.

На Лиманском направлении, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, где наши воины отразили 4 атаки.

На Бахмутском направлении, при поддержке авиации, противник вел штурмовые действия в районах Дубово-Василовки, восточнее Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где украинские защитники отразили около 10 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника юго-восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено 17 атак.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 24 атаки захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области, где украинские воины отбили 2 атаки.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также противовоздушной обороной уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 боеприпаса противника.

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