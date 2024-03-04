На каких направлениях сосредоточились оккупанты: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

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