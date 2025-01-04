На каких направлениях сосредоточились россияне: свежие данные Генштаба

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз.

На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населённого пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано 10 боеприкосновений в районах Временного Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 11 атак позиций наших войск вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахового и Шевченко.

На Времивском направлении противник совершил 11 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах близ Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки.

На Ореховском направлении наши войска отразили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоандреевка. На направлении активно работала авиация противника.

На Приднепровском направлении российские захватчики без успеха дважды штурмовали позиции наших подразделений.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 41 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес три ракетных и 10 авиационных ударов, с применением трех ракет и 15 управляемых бомб, а также осуществил 357 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не совершал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 23 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 1 вертолет, 107 БпЛА оперативно-тактического уровня, 3 крылатых ракеты и 73 автомобиля оккупантов.

Читайте также: