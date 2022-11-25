На каких направлениях в течение суток было горячее всего - ответ Генштаба

Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага.

В течение суток оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Камышевахе Запорожской области, осуществили семь обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 25 ноября.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

На Сиверском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, противник продолжает выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий.

На Слобожанском направлении враг нанес огневое поражение из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелеча, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Фиголовка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет активную оборону на захваченных ранее рубежах, производит обстрелы из танков и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Табаевка и Вишневое на Харьковщине, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площадка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Верхнекаменное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет активную оборону. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времовка, Новополь и Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Волшебное на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты не прекращают обстрелов по районам населенных пунктов Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Антоновка, Чернобаевка, Белозерка, Велетенское Херсонской области и города Херсон.

Противник продолжает нести потери, в том числе и в центрах подготовки перед отправкой в район ведения боевых действий на территории Украины. Так, в частности, в населенном пункте Деревная Брестской области республики Беларусь 22 ноября в результате нарушения мер безопасности в ночное время один оккупант погиб и один получил ранение.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники (ВВТ - ред.) противника, а также три удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.

Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и пять районов сосредоточения личного состава и ВВТ врага.

Напомним, Россия начала использовать определенный тип ракет для ударов по Украине.

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