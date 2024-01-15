На каких участках фронта продолжаются самые ожесточенные бои: военный сообщил о ситуации на передовой

На левом берегу Херсонской области ВСУ удерживают и расширяют плацдарм, а на Купянском направлении наступление оккупантов провалилось.

Об этом в интервью "Телеграф" сообщил сержант Михаил Макарук.

"Согласно докладу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного после инспекции линии столкновения, противник пытается вести атакующие действия по всему фронту. Но на некоторых направлениях попадает в смертоносные ловушки", — сказал Макарук.

По его словам, плацдарм ВСУ на левом берегу Херсона удерживается стараниями морпехов, Сил специальных операций и терробороны. Там уничтожается огромное количество личного состава и военной техники противника.

"В районе Двухлетней и Купянска на Харьковщине российское наступление, которое длится уже почти три месяца, фактически захлебнулось. Противник снова и снова собирает батальоны в Белгородской и Курской областях – и бросает их на фронт. Мы же их активно перемалываем, преимущественно благодаря умелым действиям операторов FPV-дронов и наших пехотинцев, — рассказал сержант ВСУ. - Аналогичная ситуация — в Запорожской области — в районе Вербового и Роботино. Сложно в Донецкой области. И в Марьинском районе".

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 94 боевых столкновений.

Аналитики отметили, что оккупанты не добьются успеха во время наступления, о котором они говорят.

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