На каких участках враг засылает больше всего ДРГ: в Госпогранслужбе дали ответ

Если говорить о границе с Беларусью, на этом направлении ВРГ противника украинские пограничники не фиксируют.

Государственная пограничная служба пока не фиксирует вражеских ДРГ на границе с Беларусью, однако они находятся на границах с РФ в Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

"Мы видим, что враг пытается использовать диверсионно-разведывательные группы особенно на границе со страной-агрессором напрямую. Если говорить о границе с Беларусью, на этом направлении ДРГ противника мы не фиксируем, а вот по границе с Россией, к сожалению, враг пытается использовать такие группы особенно по Сумской области. Также фиксировались попытки использования ДРГ на Черниговщине, когда они заходят на территорию Украины, в первую очередь, конечно, для того, чтобы выявить позиции Сил обороны Украины, но также и для проведения различных атак, направленных, к сожалению, в том числе и на мирных людей. Это вдобавок к тем обстрелам, которые ежедневно враг на этом направлении совершает по территории Украины", — отметил он.

Демченко добавил, что с начала августа пограничные наряды зафиксировали около 500 обстрелов Украины, которые враг совершает со своей территории, используя разнообразное вооружение.

Воздушные силы Украины сообщили, что Россия произвела запуск ракет с территории Беларуси. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что во время массированной атаки по Украине вечером 5 августа – это могли быть как "Кинжалы", пролетавшие через Беларусь, так и баллистические ракеты.

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