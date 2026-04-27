На какое направление фронта россияне бросили свои силы и что там происходит

ВСУ держат фронт / © Associated Press

Сейчас у россиян нет больших резервов, позволяющих им вести масштабные наступательные действия на фронте в Украине.

Об этом сообщил секретарь комитета ВРУ по национальной безопасности Роман Костенко Новости.LIVE.

Однако, по его словам, несмотря на отсутствие резервов, враг не отказывается от своих планов по захвату украинских территорий.

«Враг пытается нас поэтому растянуть где-то на Сумах, где-то на Запорожском направлении, но все равно у него основные усилия идут на Донецкую область, это у него тактические основные усилия на ударах, они находятся там. Наша задача сделать так, чтобы враг при максимальных потерях получил меньшие достижения», — отметил он.

Наступление России — последние новости

Ранее эксперт Игорь Романенко заявил, что уже сейчас началась наступательная весенне-летняя кампания РФ на фронте. Наступательные действия врага преследуют цель реализации двух концепций.

Россияне ведут подготовительные бои от уже захваченного Северска до Лимана и Ямполя, для того чтобы в дальнейшем продвигаться с северо-восточного направления на Славянск и Краматорск. На Александровском и Гуляйпольском направлениях сейчас нет.

По данным аналитиков, наступление РФ может начаться в течение следующего месяца, когда увеличится зеленка и установится туманная или дождливая погода на востоке Украины, которая мешает БпЛА, но способствует пехотным и механизированным штурмам.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщил, что россияне осуществляют перегруппировку и подтягивают резервы на фронт. Отдельно он обратил внимание на Покровское направление, где зафиксированы сотни вражеских атак с начала апреля.

Приоритетными в Донецкой области для россиян являются попытки захвата агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка.