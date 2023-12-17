На какое оружие россияне будут делать ставки во время атак: объяснение Игната

Россияне почти не применяют крылатые ракеты при воздушных атаках по Украине. Не исключено, что РФ восстанавливает свой стратегический запас.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

"Я думаю, индикатором их запасов является интенсивность нанесения ударов. Если дронов будет больше использоваться, значит, имеют больше их, изготовляют у себя и продолжают получать от Ирана. Дозированные поставки уходят, противник их использует. Рекорд вы видели недавно — 75 БПЛА, летевших в сторону столицы. Поэтому БПЛА будет больше, а ракет, возможно, меньше. Мы видим, что крылатые ракеты противник сейчас не применяет. Единственный случай был в декабре, когда запустили 19 крылатых ракет воздушного базирования, 14 из которых Силы обороны сбили", – сказал он.

По его словам, враг продолжает использовать "Шахеды 131/136".

"В этом спектре и остается. По обломкам видно, что нет никаких изменений. Единственное, что их окрашивают черной краской, какую-то незначительную модернизацию изготовления фюзеляжа, делать их менее заметными радиолокационно враг пытается. Кроме того, есть беспилотники, изготовленные "гаражным" методом, которые имитируют "Шахеды". Совершен обычный самолетик с двигателем, по направлению он идет", — добавил он.

По официальным данным, представленным Главным управлением разведки Украины, в РФ осталось около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

Российские военные регулярно из разных видов вооружения – ударными БПЛА, ракетами, РСЗО – атакуют украинские регионы. Москва, несмотря на доказательства и свидетельства, с самого начала полномасштабного вторжения отрицает обстрел гражданских в Украине.

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