На каком этапе войны сейчас находится Украина: генерал Бен Ходжес оценил

По словам Ходжеса, сейчас решается, сможет ли Россия добиться того, что ей нужно, прежде чем ее экономика упадет.

Война в Украине находится на той стадии, когда ни одна из сторон не может победить другую.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке, экскомандующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью FREEДOM.

"Если вы солдат в окопе в Покровске или других подобных местах, то ситуация ужасная. Если вы украинский солдат на Курском направлении, то дела обстоят получше", – комментирует Ходжес ситуацию на фронте.

В то же время он считает, что в Кремле тоже далеко не все хорошо, особенно тем, кто несет ответственность за российскую экономику.

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"Я думаю, что мы находимся на той стадии, когда ни одна из сторон не может победить другую. Кажется, в этом году начинается промышленная гонка. Сможет ли Россия достичь того, что ей нужно, прежде чем ее экономика упадет? Сможет ли Украина достичь того, что ей нужно, к началу переговоров? Я думаю, именно на этом этапе мы и находимся", — отмечает он.

Ранее генерал Бен Ходжес ответил, удастся ли закончить войну до 9 мая.

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