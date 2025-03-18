На каком этапе войны сейчас находится Украина: генерал Бен Ходжес оценил

По словам Ходжеса, сейчас решается, сможет ли Россия добиться того, что ей нужно, прежде чем ее экономика упадет.
Война в Украине находится на той стадии, когда ни одна из сторон не может победить другую.
Такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке, экскомандующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью FREEДOM.
"Если вы солдат в окопе в Покровске или других подобных местах, то ситуация ужасная. Если вы украинский солдат на Курском направлении, то дела обстоят получше", – комментирует Ходжес ситуацию на фронте.
В то же время он считает, что в Кремле тоже далеко не все хорошо, особенно тем, кто несет ответственность за российскую экономику.
"Я думаю, что мы находимся на той стадии, когда ни одна из сторон не может победить другую. Кажется, в этом году начинается промышленная гонка. Сможет ли Россия достичь того, что ей нужно, прежде чем ее экономика упадет? Сможет ли Украина достичь того, что ей нужно, к началу переговоров? Я думаю, именно на этом этапе мы и находимся", — отмечает он.
Ранее генерал Бен Ходжес ответил, удастся ли закончить войну до 9 мая.
Читайте также:
- Прорыв фронта вплоть до Днепра: Ходжес взвесил возможности россиян
- Почему "заморозка" войны опасна для Украины: объяснение экспертов
- Кулеба объяснил, от чего Путин никогда не откажется