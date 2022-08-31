На каком направлении фронта ВСУ могут нанести основной удар в ближайшее время: ответ Жданова

Поскольку, по мнению военного эксперта Олега Жданова, на это направление, согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, РФ планирует перебросить часть третьего армейского танкового корпуса.

Об этом военный эксперт рассказал телеведущей 1+1 Натальи Мосейчук.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

"Есть Харьковское, Донецкое и Запорожское направления. На сегодняшний день ситуация изменилась и не совсем в нашу пользу. Запорожское направление — оно было одним из самых перспективных, но сегодня утром появилось сообщение Генштаба ВСУ, что там, скорее всего, ожидается появление третьего армейского танкового корпуса, который они формируют. Нам нужно готовиться к оборонной операции на этом направлении", — сказал он.

Жданов предупредил, что российская армия пытается создать иллюзию массированного наступления, чтобы военно-политическое руководство Украины начало перебрасывать подразделения с юга на другие направления фронта.

"Они (оккупанты — ред.) будут пытаться выровнять ситуацию на фронте. 29 августа, когда начались события на южном направлении, российские военные атаковали все наши позиции на Харьковщине. Они пытались создать что-то вроде отвлекающего маневра. Мы не поддались, поэтому они сейчас формируют этот корпус, который заходит, опять же, через Крым. На правый берег Днепра они уже не могут их переправить, потому что мосты не работают. Поэтому они его потащили на Запорожское направление", — пояснил эксперт.

Напомним, эксперты рассказали, куда перебросят и какие задачи будет выполнять третий армейский корпус. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

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