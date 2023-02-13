На каком направлении россияне концентрируют основные усилия: ответ Гуменюк

На Запорожском направлении россияне не справляются с движением сопротивления.

Российские оккупационные войска концентрируют основные усилия в Запорожском направлении и продолжают терроризировать диверсионно-разведывательными группами направление дельты Днепра.

Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Эспрессо".

По ее словам, противник подтянул на временно оккупированную Херсонщину подразделения Росгвардии. Но она заверила, что у группировки россиян нет критического увеличения.

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"Это говорит о том, что они не могут справиться с движением сопротивления и чувствуют внутреннюю угрозу в тех местах, где дислоцируются. Также это говорит, что морально-психологическое состояние своего войска враг оценивает как очень низкое и несбалансированное, поэтому им нужны дополнительные подразделения, которые будут содержать, в том числе, и внутреннюю дисциплину", — пояснила Гуменюк.

Спикер также отметила, что основное сосредоточение усилий враг сейчас концентрирует на Запорожском направлении. Также оккупанты терроризируют диверсионно-разведывательными группами направление дельты Днепра для того, чтобы "распылять" усилия Сил обороны Украины.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, что в районе Запорожья нет достаточного количества сил россиян-оккупантов, а также отсутствует реальная военная задача, поэтому город войск РФ взять не смогут.

Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин сообщил, что российские войска подтянули определенные резервы на Запорожском направлении и создали неполноценную группировку для атаки.

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