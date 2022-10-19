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На какую следующую страну может напасть Путин: эксперт сравнил российских захватчиков с монгольским нашествием

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На какую следующую страну может напасть Путин: эксперт сравнил российских захватчиков с монгольским нашествием

Фото: Associated Press

Какая страна была бы следующей на пути Путина?

Украинский историк Александр Палий отметил, что глава Кремля Владимир Путин мог бы поразить Польшу, страны Балтии, Болгарию, Румынию, если бы Украина в войне против России не дала достойный отпор.

Об этом эксперт рассказал в интервью ТСН.

"Это был бы такой поход, как монголо-татарское нашествие. К Атлантическому океану. Поэтому помогающая нам Европа помогает и себе. Поэтому наша победа будет победой всего мира", — добавил Александр Палий.

По словам историка, против европейских стран Путин мог бы использовать ядерное оружие.

"Если бы начавшийся недавно российский шантаж с ядерным оружием прошел, то обычно они (российская власть — ред.) бы постоянно его использовали. Поддаться на ядерный шантаж — значит получить постоянный ядерный шантаж. На Западе это поняли и сказали, что будут соответствовать ", – отметил Палий.

Российские власти могут применять наиболее подлые средства и не остановится ни перед чем.

"Когда им будет реально страшно, только тогда они остановятся", – добавил историк.

Ранее в Украине заявили о поставках ВСУ Грецией боевых машин пехоты.

Напомним, что кафиры за день использовали против украинцев девять дронов-камикадзе.

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
2167
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