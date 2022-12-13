На какую сумму Польша уже помогла Украине и сколько приняла беженцев: Дуда сделал заявление

Польша вместе с Германией будет просить ЕС о финансовой поддержке для помощи украинцам, убегающим от войны.

В Польше снова фиксируют увеличение количества прибывающих из Украины беженцев.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи с лидером Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщают польские СМИ.

По его словам, чтобы и дальше поддерживать украинцев, вынужденных покидать дома из-за агрессии РФ, страна будет просить финансовую помощь Евросоюза.

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"Я сказал президенту, что считаю, что мы должны просить Европейское сообщество, Европейскую комиссию об особой финансовой поддержке, предназначенную для наших стран, которые несут особое бремя в связи с приемом беженцев, спасающихся от российского вторжения", – заявил Анджей Дуда. .

Польский лидер отметил, что нынешняя российская тактика состоит в том, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру в Украине, лишив таким образом украинцев возможности отапливать свои дома и лишать их электроэнергии. Как он пояснил, это и приводит к увеличению количества убегающих от "мороза, смерти и российских ракет" людей.

"Количество беженцев в Польше увеличилось за последние месяцы и недели. По нашим оценкам, сейчас их около 3 миллионов. Мы говорили об этом с президентом, потому что это, вероятно, будет означать увеличение количества беженцев из Украины в Германию", – добавил он.

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Кроме того, Дуда подчеркнул, что его страна предоставила Украине огромную военную поддержку, которая оценивается примерно в 2 миллиарда долларов и полякам сейчас "приятно получить информацию о том, что вооружение, изготовленное в Польше, хорошо работает и действительно помогает украинским воинам защищать территорию Украины" .

Отметим, что с января в Польше планируется ввести всех трудоспособных украинцев, которые не найдут работу в течение 3-х месяцев и не арендуют квартиры, 100% платы за проживание в центрах для беженцев. Такая инициатива, по мнению, правительства мотивирует беженцев как можно быстрее найти работу в Польше и снимать жилье за свой счет.

Напомним, опрос Gremi Personal показал, что у половины украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу уровень жизни значительно улучшился.

Как сообщалось, поляков предупредили, что этой зимой им может грозить не только отключение света, но и отопление. Риск растет из-за устаревшей энергосистемы и опасности российской мести за нефтяное эмбарго.

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