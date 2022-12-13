На какую сумму Польша уже помогла Украине и сколько приняла беженцев: Дуда сделал заявление

Польша вместе с Германией будет просить ЕС о финансовой поддержке для помощи украинцам, убегающим от войны.
В Польше снова фиксируют увеличение количества прибывающих из Украины беженцев.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи с лидером Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщают польские СМИ.
По его словам, чтобы и дальше поддерживать украинцев, вынужденных покидать дома из-за агрессии РФ, страна будет просить финансовую помощь Евросоюза.
"Я сказал президенту, что считаю, что мы должны просить Европейское сообщество, Европейскую комиссию об особой финансовой поддержке, предназначенную для наших стран, которые несут особое бремя в связи с приемом беженцев, спасающихся от российского вторжения", – заявил Анджей Дуда. .
Польский лидер отметил, что нынешняя российская тактика состоит в том, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру в Украине, лишив таким образом украинцев возможности отапливать свои дома и лишать их электроэнергии. Как он пояснил, это и приводит к увеличению количества убегающих от "мороза, смерти и российских ракет" людей.
"Количество беженцев в Польше увеличилось за последние месяцы и недели. По нашим оценкам, сейчас их около 3 миллионов. Мы говорили об этом с президентом, потому что это, вероятно, будет означать увеличение количества беженцев из Украины в Германию", – добавил он.
Кроме того, Дуда подчеркнул, что его страна предоставила Украине огромную военную поддержку, которая оценивается примерно в 2 миллиарда долларов и полякам сейчас "приятно получить информацию о том, что вооружение, изготовленное в Польше, хорошо работает и действительно помогает украинским воинам защищать территорию Украины" .
Отметим, что с января в Польше планируется ввести всех трудоспособных украинцев, которые не найдут работу в течение 3-х месяцев и не арендуют квартиры, 100% платы за проживание в центрах для беженцев. Такая инициатива, по мнению, правительства мотивирует беженцев как можно быстрее найти работу в Польше и снимать жилье за свой счет.
Напомним, опрос Gremi Personal показал, что у половины украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу уровень жизни значительно улучшился.
Как сообщалось, поляков предупредили, что этой зимой им может грозить не только отключение света, но и отопление. Риск растет из-за устаревшей энергосистемы и опасности российской мести за нефтяное эмбарго.
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