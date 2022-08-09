На какую сумму Украина сбила российские ракеты за утро понедельника: в Forbes подсчитали

Россия утром 8 августа атаковала Украину ракетами, успешно сбившими ПВО.
Утром 8 августа украинская ПВО сбила четыре российских крылатых ракет типа "Калибр", выпущенных из акватории Черного моря. Стоимость неудачного ракетного обстрела 8 августа стоила россиянам 26 млн долларов.
Об этом сообщает украинский Forbes со ссылкой на свои расчеты.
Одна ракета была уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг", остальные три – ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".
По оценке издания, общая стоимость четырех сбитых "Калибров" составляет 26 млн долларов.
Для расчета стоимости выпущенных Россией ракет по Украине Forbes использует следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – 13 млн долл., "Калибр" – 6,5 млн долл., "Искандер" – 3 млн долл., "Оникс" – 1,25 млн долл., Х-22 – 1 млн дол, "Точка-У" – 0,3 млн дол.
Напомним, сколько вражеских кораблей в Черном море могут нести ракеты типа "Калибр".
Как сообщалось, враг недосчитался 23 россиянина и танка Т-72.
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