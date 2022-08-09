На какую сумму Украина сбила российские ракеты за утро понедельника: в Forbes подсчитали

Утром 8 августа украинская ПВО сбила четыре российских крылатых ракет типа "Калибр", выпущенных из акватории Черного моря. Стоимость неудачного ракетного обстрела 8 августа стоила россиянам 26 млн долларов.

Об этом сообщает украинский Forbes со ссылкой на свои расчеты.

Одна ракета была уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг", остальные три – ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".

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По оценке издания, общая стоимость четырех сбитых "Калибров" составляет 26 млн долларов.

Для расчета стоимости выпущенных Россией ракет по Украине Forbes использует следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – 13 млн долл., "Калибр" – 6,5 млн долл., "Искандер" – 3 млн долл., "Оникс" – 1,25 млн долл., Х-22 – 1 млн дол, "Точка-У" – 0,3 млн дол.

Напомним, сколько вражеских кораблей в Черном море могут нести ракеты типа "Калибр".

Как сообщалось, враг недосчитался 23 россиянина и танка Т-72.

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